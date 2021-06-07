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Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi yaptığı jest ile dostu düşmanı bakın nasıl kıskandırdı

Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi… Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de sonlandıran Mustafa Sandal, boşandıktan sonra aradığı aşkı Melis Sütsurup'ta bulmuştu. Bir dargın bir barışım aşk yaşayan ikiliden Melis Sütşurup'un ayrılık sonrası "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" sözleri bir döneme damga vurmuştu. Kötü günleri geride bırakan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal tekrar bir araya geldi. Ünlü çiftten Mustafa Sandal ise sevgilisinin doğum gününde yaptığı paylaşımla ise adeta düşman çatlattı. Sandal'ın jestini gören sosyal medya kullanıcıları, "Mustafa aşka geldi" yorumlarında bulundu. İşte Mustafa Sandal'ın sosyal medyaya damga vuran romantik paylaşımı…

07.06.2021 17:45 - Son Güncelleme: 07.06.2021 17:45
Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi yaptığı jest ile dostu düşmanı bakın nasıl kıskandırdı

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de sonlandıran Mustafa Sandal, boşandıktan sonra aradığı aşkı Melis Sütsurup'ta bulmuştu. Bir dargın bir barışım aşk yaşayan ikiliden Melis Sütşurup'un ayrılık sonrası "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" sözleri bir döneme damga vurmuştu.

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Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi yaptığı jest ile dostu düşmanı bakın nasıl kıskandırdı

Kötü günleri geride bırakan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal tekrar bir araya geldi. Aşklarına tam gaz devam eden ünlü çiftten Mustafa Sandal, sosyal medya hesabında sevgilisi Melis Sütşurup'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi yaptığı jest ile dostu düşmanı bakın nasıl kıskandırdı

Melis Sütşurup'un yeni yaşını Instagram hesabından kutlayan ünlü şarkıcının paylaşımının altına düştüğü romantik not ise dikkat çekti.

Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi yaptığı jest ile dostu düşmanı bakın nasıl kıskandırdı

Sevgilisi Melis Sütşurup'un bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan Mustafa Sandal, paylaşımına şu notu ekledi: "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar.

Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi yaptığı jest ile dostu düşmanı bakın nasıl kıskandırdı

Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır. İyi ki doğdun canım sevgilim"