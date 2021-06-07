Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi yaptığı jest ile dostu düşmanı bakın nasıl kıskandırdı

Mustafa Sandal aşka geldi! Sevgilisi Melis Sütşurup'a seslendi… Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de sonlandıran Mustafa Sandal, boşandıktan sonra aradığı aşkı Melis Sütsurup'ta bulmuştu. Bir dargın bir barışım aşk yaşayan ikiliden Melis Sütşurup'un ayrılık sonrası "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" sözleri bir döneme damga vurmuştu. Kötü günleri geride bırakan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal tekrar bir araya geldi. Ünlü çiftten Mustafa Sandal ise sevgilisinin doğum gününde yaptığı paylaşımla ise adeta düşman çatlattı. Sandal'ın jestini gören sosyal medya kullanıcıları, "Mustafa aşka geldi" yorumlarında bulundu. İşte Mustafa Sandal'ın sosyal medyaya damga vuran romantik paylaşımı…

07.06.2021 17:45 - Son Güncelleme: 07.06.2021 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





