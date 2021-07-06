Survivor sonrası küfür kıyamet Acun Ilıcalı tefe koysa yeri 'aptallar lan bana bakın...' Survivor Ayşe ve Masterchef Yasin meğer...

Demet Akalın ile Ayşe Yüksel'in tanışmasını sağlayan Yasin Obuz şok etkisi yaratmıştı. Demet Akalın ise "Ayşe beni kulisimde ziyaret etti. Destek istedi. Benim içim Aleyna'ya ısındı. Survivor parkur yarışması değil hayatta kalma yarışması. Ve Aleyna bunu başarıyor her türlü. Bu arada Ayşe'yi tanımam, Yasin getirdi" sözlerini dile getirmişti. Peki, Survivor Ayşe ve Yasin Obuz aşk mı yaşıyor?