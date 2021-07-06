Survivor sonrası küfür kıyamet Acun Ilıcalı tefe koysa yeri 'aptallar lan bana bakın...' Survivor Ayşe ve Masterchef Yasin meğer...
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri de genç yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Başarılı performansıyla göz dolduran Ayşe Yüksel final koltuğuna oturmuş ancak yarışmaya 3'ncü olarak veda etmişti. Yarışma süresince girdiği polemiklerle bilinen ve rekabet nedeniyle yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla arası açılan Ayşe Yüksel bu kez de Yasin Obuz'un sözleriyle gündeme geldi.
Demet Akalın ile Ayşe Yüksel'in tanışmasını sağlayan Yasin Obuz şok etkisi yaratmıştı. Demet Akalın ise "Ayşe beni kulisimde ziyaret etti. Destek istedi. Benim içim Aleyna'ya ısındı. Survivor parkur yarışması değil hayatta kalma yarışması. Ve Aleyna bunu başarıyor her türlü. Bu arada Ayşe'yi tanımam, Yasin getirdi" sözlerini dile getirmişti. Peki, Survivor Ayşe ve Yasin Obuz aşk mı yaşıyor?