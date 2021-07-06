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Survivor sonrası küfür kıyamet Acun Ilıcalı tefe koysa yeri 'aptallar lan bana bakın...' Survivor Ayşe ve Masterchef Yasin meğer...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri de genç yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Başarılı performansıyla göz dolduran Ayşe Yüksel final koltuğuna oturmuş ancak yarışmaya 3'ncü olarak veda etmişti. Yarışma süresince girdiği polemiklerle bilinen ve rekabet nedeniyle yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla arası açılan Ayşe Yüksel bu kez de Yasin Obuz'un sözleriyle gündeme geldi.

06.07.2021 12:49 - Son Güncelleme: 06.07.2021 12:49
Survivor sonrası küfür kıyamet Acun Ilıcalı tefe koysa yeri 'aptallar lan bana bakın...' Survivor Ayşe ve Masterchef Yasin meğer...

Birçok sosyal medya kullanıcıları konu hakkında iddialarda bulunarak; "Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel aşk yaşıyor" sözlerini dile getirdiler. İddialar gırla artarken; Yasin Obuz'dan ise ağızları açık bırakacak hakaret düzeyinde bir açıklama geldi! Peki, neler oluyor?

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Survivor sonrası küfür kıyamet Acun Ilıcalı tefe koysa yeri 'aptallar lan bana bakın...' Survivor Ayşe ve Masterchef Yasin meğer...

Demet Akalın ile Ayşe Yüksel'in tanışmasını sağlayan Yasin Obuz şok etkisi yaratmıştı. Demet Akalın ise "Ayşe beni kulisimde ziyaret etti. Destek istedi. Benim içim Aleyna'ya ısındı. Survivor parkur yarışması değil hayatta kalma yarışması. Ve Aleyna bunu başarıyor her türlü. Bu arada Ayşe'yi tanımam, Yasin getirdi" sözlerini dile getirmişti. Peki, Survivor Ayşe ve Yasin Obuz aşk mı yaşıyor?

Survivor sonrası küfür kıyamet Acun Ilıcalı tefe koysa yeri 'aptallar lan bana bakın...' Survivor Ayşe ve Masterchef Yasin meğer...

Yasin Obuz, Ayşe Yüksel'le anılmasına daha fazla dayanamadı ve resti çekti! "Şu bazı aptal fanlarına söyle harbiden canımı sıkmaya başladılar. Aramızdaki samimiyeti bilip bilmeden yorum yapıyorlar. Lan bana bakın boş yorum yapanlar, siz bizi bilmediğiniz için boş yapmayın" sözlerini dile getirdi.

Survivor sonrası küfür kıyamet Acun Ilıcalı tefe koysa yeri 'aptallar lan bana bakın...' Survivor Ayşe ve Masterchef Yasin meğer...

Survivor Ayşe Yüksel ise konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Yasin Obuz'un açıklaması ise soysal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı ve "Acun Ilıcalı'yı temsil değil rezil ediyor" yorumları yapıldı

Survivor sonrası küfür kıyamet Acun Ilıcalı tefe koysa yeri 'aptallar lan bana bakın...' Survivor Ayşe ve Masterchef Yasin meğer...

Survivor'daki kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Survivor 2021 fazlasıyla olaylı geçmişti. Bu olaylar diğer sezonlara da sıçradı. Survivor 2021 ve Survivor 2020 yarışmacıları arasında kavga çıktı.