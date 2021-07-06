Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen fiziğiyle akılları aldı! Olaylı Türkiye güzeli meğer...
Herkes onu tacı geri alındıktan sonra Itır Esen'in yerine Türkiye Güzeli olan Aslı Sümen olarak tanıdı. Attığı bir tweet yüzünden birinci seçilen Itır Esen'in tacı ikinci olan Aslı Sümen'e geçti. Şimdilerdeyse "Baht Oyunu"nda, Aslı Sümen ilk oyunculuk deneyimiyle izleyici karşısına çıkıyor. Miss Turkey 2017 birincisi olan Sümen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneğiyle de adından söz ettirecek. Aslı Sümen hakkında araştırma yapanlar merak etti. İşte başta Aslı Sümen olmak üzere ünlülerin boyları.
1.74 cm boyunda olan Aslı Sümen, mankenli ve fotomodellik yapmaktadır. 18 Kasım 2017 tarihinde Çin'de yapılan "Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Sümen, ODTÜ' te Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışarak üniversitesini temsil etmiştir. İşte başta Aslı Sümen olmak üzere ünlülerin merak edilen boyları.