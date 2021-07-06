Baht Oyunu'nun Tuğçe'si Aslı Sümen fiziğiyle akılları aldı! Olaylı Türkiye güzeli meğer...

Herkes onu tacı geri alındıktan sonra Itır Esen'in yerine Türkiye Güzeli olan Aslı Sümen olarak tanıdı. Attığı bir tweet yüzünden birinci seçilen Itır Esen'in tacı ikinci olan Aslı Sümen'e geçti. Şimdilerdeyse "Baht Oyunu"nda, Aslı Sümen ilk oyunculuk deneyimiyle izleyici karşısına çıkıyor. Miss Turkey 2017 birincisi olan Sümen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneğiyle de adından söz ettirecek. Aslı Sümen hakkında araştırma yapanlar merak etti. İşte başta Aslı Sümen olmak üzere ünlülerin boyları.

06.07.2021 13:12 - Son Güncelleme: 06.07.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





