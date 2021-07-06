Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı. 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk müziğinin değerli isimlerinden biri olan Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, önceki gün oğulları Gökhan Gencebay ile sevgilisi Seda Han'ın mutlu gününe şahitlik ettiler. Evlilik yolunda ilk adımı atan Gökhan Gencebay ile Seda Han'a sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

06.07.2021 12:51 - Son Güncelleme: 06.07.2021 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





