Vav TV İzle

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı. 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk müziğinin değerli isimlerinden biri olan Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, önceki gün oğulları Gökhan Gencebay ile sevgilisi Seda Han'ın mutlu gününe şahitlik ettiler. Evlilik yolunda ilk adımı atan Gökhan Gencebay ile Seda Han'a sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

06.07.2021 12:51 - Son Güncelleme: 06.07.2021 13:29
Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı

ORHAN GENCEBAY VE EŞİ SEVİM EMRE'NİN MUTLU GÜNÜ

Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu olan Orhan Gencebay, önceki gün oğlu Gökhan Gencebay'ın mutluluğuna şahitlik etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı

Gerçek adı Orhan Kencebay olan usta sanatçı ve eşi Sevim Emre'nin oyuncu oğlu Gökhan Gencebay, önceki gün sevgilisi Seda Han ile nişanlandı.

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı

Çifte sosyal medyada tebrik yorumları yağdı.

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan ve müstakbel gelini Seda...

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin mutlu günü! Oğulları Gökhan Gencebay ile Seda Han evlilik yolunda ilk adımı attı