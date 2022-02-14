Survivor Sercan Yıldırım'ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! Romantik poza gelen o yorum dikkat çekti ‘Bizim için hayal kırıklığıydı’
Survivor Sercan Yıldırım'ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! 2020 yılında katıldığı Survivor'a yeniden dahil olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşinin paylaşımıyla gündem oldu. Sercan Yıldırım'ın Survivor All Star 2022'ye dahil olmadan kısa bir süre önce nikah masasına oturduğu eşi Nihan Yönel, sosyal medya hesabında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Eşiyle verdiği pozu yayınlayan Yönel güzelliğiyle beğeni toplarken takipçilerinden gelen 'Bizim için hayal kırıklığıydı' şeklindeki yorumlar dikkat çekti. İşte detaylar...
14.02.2022 23:20
- Son Güncelleme: 14.02.2022 23:20
Survivor All Star 2022 sezonunda Ünlüler takımında yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçen Aralık ayında yoga eğitmeni Nihan Yönel ile nikah masasına oturmuştu.
Yıldırım'ın yarışmada çok özlediğini sık sık dile getirdiği eşi Nihan Yönel, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.