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Haberler Magazin Survivor Sercan Yıldırım'ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! Romantik poza gelen o yorum dikkat çekti ‘Bizim için hayal kırıklığıydı’

Survivor Sercan Yıldırım'ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! Romantik poza gelen o yorum dikkat çekti ‘Bizim için hayal kırıklığıydı’

Survivor Sercan Yıldırım'ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! 2020 yılında katıldığı Survivor'a yeniden dahil olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşinin paylaşımıyla gündem oldu. Sercan Yıldırım'ın Survivor All Star 2022'ye dahil olmadan kısa bir süre önce nikah masasına oturduğu eşi Nihan Yönel, sosyal medya hesabında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Eşiyle verdiği pozu yayınlayan Yönel güzelliğiyle beğeni toplarken takipçilerinden gelen 'Bizim için hayal kırıklığıydı' şeklindeki yorumlar dikkat çekti. İşte detaylar...

14.02.2022 23:20 - Son Güncelleme: 14.02.2022 23:20
Survivor Sercan Yıldırım’ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! Romantik poza gelen o yorum dikkat çekti ‘Bizim için hayal kırıklığıydı’

Survivor All Star 2022 sezonunda Ünlüler takımında yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçen Aralık ayında yoga eğitmeni Nihan Yönel ile nikah masasına oturmuştu.

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Survivor Sercan Yıldırım’ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! Romantik poza gelen o yorum dikkat çekti ‘Bizim için hayal kırıklığıydı’

Yıldırım'ın yarışmada çok özlediğini sık sık dile getirdiği eşi Nihan Yönel, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Survivor Sercan Yıldırım’ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! Romantik poza gelen o yorum dikkat çekti ‘Bizim için hayal kırıklığıydı’

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulunan Yönel, eşiyle verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor Sercan Yıldırım’ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! Romantik poza gelen o yorum dikkat çekti ‘Bizim için hayal kırıklığıydı’

Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken Yönel'in bir takipçisinin yorumu dikkat çekti.

Survivor Sercan Yıldırım’ın gözünden sakındığı eşi paylaştı! Romantik poza gelen o yorum dikkat çekti ‘Bizim için hayal kırıklığıydı’

'BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞIYDI'
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu gün bizim için tam bir hayal kırıklığıydı seninle foto beklerken Sercan erkek arkadaşlarıyla atmıştı" yorumunda bulundu.

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