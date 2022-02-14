6,5 aylık hamile olan Hande Soral’ın son haline bakın! Eşi İsmail Demirci ile verdiği burnunda poza ilk yorum Bensu Soral’dan!
6,5 aylık hamile olan Hande Soral'ın son haline bakın! Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Soral, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulunan oyuncu, eşi İsmail Demirci ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Vücudunu saran beyaz elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Soral'ın son hali dikkat çekerken ilk yorum oyuncu Bensu Soral'dan geldi. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...
14.02.2022 22:55
- Son Güncelleme: 14.02.2022 22:55
İsmail Demirci ile Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Soral ile Demirci, geçen aylarda ise sosyal medya hesaplarında bebek beklediklerini açıklamıştı.
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulunan oyuncu, eşi İsmail Demirci ile verdiği bir pozu 'Seni seviyorum' notuyla paylaştı.
Oyuncu Bensu Soral kalp emojisi ile ablasının paylaşımına ilk yorum yapan olurken İsmail Demirci romantik cevabıyla dikkat çekti.