Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a büyük jest! Hakan Ural’ın ‘aslan gibi’ dediği müstakbel damadına bakın! Gizemli paylaşımdaki o detay...

Bir sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" dedi. Hakan Ural, kızı Melisa'nın erkek arkadaşı için "benim damat olacak gibi duruyor, düğününde halay çekeceğim"