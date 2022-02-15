Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’a büyük jest! Hakan Ural’ın ‘aslan gibi’ dediği müstakbel damadına bakın! Gizemli paylaşımdaki o detay...
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a büyük jest! Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, bir süre önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Baba Hakan Ural ise sunuculuğunu üstlendiği programda müstakbel damadı hakkında ilk kez konuşmuş ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yere göğe sığdırmamıştı. Babasının açıklamasıyla gündeme gelen Melisa Ural, şimdi ise Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ural'ın gizemli paylaşımı 'Romantik damat' dedirtti. İşte Melisa Ural'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
Bir dönem Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızları Zehra Çilingiroğlu'yla aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılık sonrası teselliyi Melisa Ural'da bulmuştu.
AİLEYE GİRDİ
Geçen ağustos ayında Melisa Ural ile aşk yaşamaya başlayana Alaattin Kadayıfçıoğlu, aileye girdi. İlk olarak anne Sibel Can'dan onayı alan Kadayıfçıoğlu, daha sonra Hakan Ural ile bir araya geldi.
YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
Hakan Ural, kendi doğum gününe davet ettiği müstakbel damadı hakkında söyledikleriyle ise dikkat çekti. sunuculuğunu üstlendiği programda müstakbel damadı hakkında konuşan Ural, şunları söyledi: "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk.
Bir sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" dedi. Hakan Ural, kızı Melisa'nın erkek arkadaşı için "benim damat olacak gibi duruyor, düğününde halay çekeceğim"
Babasının açıklamasıyla uzun süre gündem olan Melisa Ural, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.