Survivor Sema’nın eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor’da parkurlarda esip gürleyen Sema Aydemir’in oğlunun babası...

Anıl'la arasına girmesine tepki gösteren Sema Aydemir ise "Ogeday, ben Anıl'la konuşuyorum. Sana ne, sen bir gitsene. Ben argo kullanmadığımı açıklamaya geldim" dedi. Daha da yükselen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek ayrıca. Çarpacağım bir tane göreceksin kadınlığı" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki gerilim kısa sürede tatlıya bağlandı.