Survivor Sema'nın eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor'da parkurlarda esip gürleyen Sema Aydemir'in oğlunun babası...
Survivor 2022 All-Star'da ikizi Seda Ocak'la rakip takımlarda yarışarak, Survivor tarihinde bir ilke imzasını atan başarılı yarışmacı Sema Aydemir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Son olarak Ogeday Girişiken'le yaşadığı gerginlikle adından söz ettiren Sema Aydemir'in eski eşi hakkında araştırma yapanlar kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Sema Aydemir'in oğlu Aliş'in babası...
11.04.2022 11:36 - Son Güncelleme: 11.04.2022 11:36
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor All Star'da birleşme sonrası heyecan ve gerilim tam gaz devam ediyor.
Anıl'la arasına girmesine tepki gösteren Sema Aydemir ise "Ogeday, ben Anıl'la konuşuyorum. Sana ne, sen bir gitsene. Ben argo kullanmadığımı açıklamaya geldim" dedi. Daha da yükselen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek ayrıca. Çarpacağım bir tane göreceksin kadınlığı" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki gerilim kısa sürede tatlıya bağlandı.