RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden 'Kurt Efe' koyacağını itiraf etti: "Kıvanç telefonumda..."

Kıvanç Tatlıtuğ'un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden 'Kurt Efe' koyacağını itiraf etti: "Kıvanç telefonumda..."

Kıvanç Tatlıtuğ'un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden 'Kurt Efe' koyacağını itiraf etti... 6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğullarını kucağına almak için gün saymaya başladı. Bu ayın sonunda doğum yapması beklenen Başak Dizer, hamilelik sürecini ve oğlunun ismini anlattı. Doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' ismini koyacaklarını ifade eden Dizer, neden 'Kurt Efe' ismini tercih ettiklerini açıkladı. Meğer 'Kurt' tanışmalarını simgeliyormuş...

11.04.2022 10:42 - Son Güncelleme: 11.04.2022 11:05
Kıvanç Tatlıtuğ’un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden ’Kurt Efe’ koyacağını itiraf etti: Kıvanç telefonumda...

Kıvanç Tatlıtuğ'un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden 'Kurt Efe' koyacağını itiraf etti...

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Kıvanç Tatlıtuğ’un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden ’Kurt Efe’ koyacağını itiraf etti: Kıvanç telefonumda...

Birçok diziye stil danışmanlığı yapıyorsunuz. Yolunuz dizi sektörüyle nasıl kesişti?
Deniz Marşan yakın iş arkadaşımdı, onunla birlikte alışveriş danışmanlığı ve stil danışmanlığı üzerine bir internet sitesi kurduk. İş insanlarına, siyasetçilere ve ünlü isimlere gardırop oluşturuyorduk, giyim tarzlarını düzenliyorduk. O yıllarda Türkiye'de böyle bir hizmet yoktu, bu açıdan ilktik. Sonrasında moda üzerine program yapmak için Kerem Çatay ile görüştük. Kerem Bey de "Yeni bir diziye başlıyorum, diziye stil danışmanlığı yapın" diye teklifte bulundu bize.

Kıvanç Tatlıtuğ’un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden ’Kurt Efe’ koyacağını itiraf etti: Kıvanç telefonumda...

Açıkçası Deniz'le dizi işine girmek istemiyorduk. Ama sonra "Tamam" dedik. Ve böylece 'Aşk-ı Memnu'ya moda danışmanlığı yapmaya başladık. Dizilerde kullanılan tüm markalar orijinaldi, mücevherler gerçekti. Biz kostümler için dünyaca ünlü markalarla iş birliği yaptık. Oradaki kostümler içerik gereği abartılıydı. Bizim için büyük bir deneyim oldu. 'Aşkı Memnu'nun kostümleri de dizi kadar konuşuldu. Türkiye'de ilk defa bu dizide stil danışmanlarıyla çalışıldı. Bu da bir kulvar açtı sektöre. Şimdi her dizinin stil danışmanı var.

Kıvanç Tatlıtuğ’un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden ’Kurt Efe’ koyacağını itiraf etti: Kıvanç telefonumda...

HAMİLELİĞİM ÇOK RAHAT GEÇTİ
Doğuma ne kadar kaldı?
Son haftalar. Çok heyecanlıyız tabii ki. Hamileliğimi çok rahat geçirdim. Pandemiden dolayı biraz daha dikkat ettim, izole oldum fakat yine de Türkiye içinde seyahat de edebildik.

Kıvanç Tatlıtuğ’un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer oğlunun adını neden ’Kurt Efe’ koyacağını itiraf etti: Kıvanç telefonumda...

Çalışma hayatım rahat ve kendi işim olduğu için hamilelik süresinde işlerimi de rahatlıkla devam ettirdim.

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