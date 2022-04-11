Tuba Büyüküstün 2019 yılında yazdığı "sevgilim nasıl özlemişim..." cümlesiyle başlayan notu paylaştı görenler: "Aman Serenay duymasın"
Tuba Büyüküstün 2019 yılında yazdığı "sevgilim nasıl özlemişim..." cümlesiyle başlayan notu paylaştı sosyal medya çalkalandı. Oyuncu Tuba Büyüküstün önceki gün günlüğünden parçalar paylaştı. Kurduğu cümleleri görenler "Aman Serenay duymasın" dedi. 27 Ocak 2019 tarihli notun yazıldığı dönemde Tuba Büyüküstün, şimdilerde Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olan işletmeci Umut Evirgen ile beraberdi.
"AMAN SERENAY DUYMASIN"
Tuba Büyüküstün 2019 yılında yazdığı "sevgilim nasıl özlemişim..." cümlesiyle başlayan notu paylaştı görenler, "Aman Serenay duymasın" dedi...
Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini 2020'de bitiren ve uzun süredir kimseyle görüntülenmeyen Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
"SEVGİLİM, NASIL ÖZLEMİŞİM"
"Sevgilim, nasıl özlemişim oranda buranda olmayı. Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan. Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda. Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir. Üşümekten kormadan. Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı."