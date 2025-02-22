PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

Milli atletler Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'in birlikte yaşadıkları eve giren hırsızlar, genç kadınların lüks araçlarını çalmıştı. Olay sonrası sahte plakayla yakalanan şüpheliler, yakalandı. Şüpheliler suçu reddetse de araçta yapılan DNA incelemesi sonucunda yakayı ele verdiler. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 08:56
Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

Milli atletler Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'in birlikte yaşadıkları eve giren hırsızlar, genç kadınların lüks araçlarını çalmıştı.

Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü sporcular Dilek Esmer, Sema Aydemir ve Meliz Redif, 2018 yılında Beyoğlu'nda birlikte yaşadıkları eve hırsız girmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.

Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

Gece yarısı uyanan Aydemir, hırsızı fark edip kovalamıştı. Milli atletlere ait ziynet eşya, nakit para ve kredi kartlarını çalan hırsızlar, bir de araçlarını çalıp kayıplara karışmıştı.

Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

Sporcular, hırsızdan şikayetçi olmuştu.

Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

SAHTE PLAKAYLA YAKALANDILAR

Otomobili çalan hırsızlar, olaydan 15 gün sonra Bağcılar'da sahte plakayla yakalandı.

Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

Hırsızlık iddialarını reddeden Hakan Ö. ve Cenap A., araçtan kendilerine ait DNA çıkınca yakayı ele verdi.

Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

İki şüpheli hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'bina içerisinde hırsızlık' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.