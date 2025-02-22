Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

Milli atletler Sema Aydemir , Dilek Esmer ve Meliz Redif 'in birlikte yaşadıkları eve giren hırsızlar, genç kadınların lüks araçlarını çalmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü sporcular Dilek Esmer, Sema Aydemir ve Meliz Redif, 2018 yılında Beyoğlu'nda birlikte yaşadıkları eve hırsız girmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.