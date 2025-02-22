Survivor Sema Aydemir’e hırsızlık şoku! 3 milli atletin araçlarını çalan hırsızları DNA’ları ele verdi!

Milli atletler Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'in birlikte yaşadıkları eve giren hırsızlar, genç kadınların lüks araçlarını çalmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü sporcular Dilek Esmer, Sema Aydemir ve Meliz Redif, 2018 yılında Beyoğlu'nda birlikte yaşadıkları eve hırsız girmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.
Gece yarısı uyanan Aydemir, hırsızı fark edip kovalamıştı. Milli atletlere ait ziynet eşya, nakit para ve kredi kartlarını çalan hırsızlar, bir de araçlarını çalıp kayıplara karışmıştı.
Sporcular, hırsızdan şikayetçi olmuştu.
SAHTE PLAKAYLA YAKALANDILAR
Otomobili çalan hırsızlar, olaydan 15 gün sonra Bağcılar'da sahte plakayla yakalandı.