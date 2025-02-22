Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

17 Eylül 1970'te dünyaya gelen Goncagül Sunar , Mahallenin Muhtarları dizisinde 'Fadime'nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki 'Hizmetçi Hayriye' ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki 'Şarkıcı Canan' karakterleriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuğun yanında şarkıcılık da yapan Sunar, En Uzak Yakın isimli albümünü 2019'da çıkardı. Sunar'ın Bu Kadarmış, Şeytanlar, İzin Verdim, Dünyanın Üstündeyim isimli teklileri de var.