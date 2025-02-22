Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete, Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı Can Borcu dizisinde Şükran karakterini canlandıran Goncagül Sunar'ın hayatı merak edildi.
Goncagül Sunar Kimdir?
17 Eylül 1970'te dünyaya gelen Goncagül Sunar, Mahallenin Muhtarları dizisinde 'Fadime'nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki 'Hizmetçi Hayriye' ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki 'Şarkıcı Canan' karakterleriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuğun yanında şarkıcılık da yapan Sunar, En Uzak Yakın isimli albümünü 2019'da çıkardı. Sunar'ın Bu Kadarmış, Şeytanlar, İzin Verdim, Dünyanın Üstündeyim isimli teklileri de var.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun ailesi de merak konusu oldu. Hayatı merak edilip araştırılan 54 yaşındaki oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ünlü oyuncunun anne-oğul paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Sunar'ın oğlunun son hali için "Koca delikanlı olmuş" yorumu yapıldı.
İşte Goncagül Sunar başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Goncagül Sunar ve oğlu
Goncagül Sunar ve oğlu
Esra Akkaya ve oğlu
Almeda Abazi ve çocukları