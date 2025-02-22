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Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu'nda Şükran karakterini canlandıran Goncagül Sunar, bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan 54 yaşındaki oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun anne-oğul paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Sunar'ın oğlunun son hali için "Koca delikanlı olmuş" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:06 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:06
Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete, Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı Can Borcu dizisinde Şükran karakterini canlandıran Goncagül Sunar'ın hayatı merak edildi.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Goncagül Sunar Kimdir?

17 Eylül 1970'te dünyaya gelen Goncagül Sunar, Mahallenin Muhtarları dizisinde 'Fadime'nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki 'Hizmetçi Hayriye' ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki 'Şarkıcı Canan' karakterleriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Oyunculuğun yanında şarkıcılık da yapan Sunar, En Uzak Yakın isimli albümünü 2019'da çıkardı. Sunar'ın Bu Kadarmış, Şeytanlar, İzin Verdim, Dünyanın Üstündeyim isimli teklileri de var.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun ailesi de merak konusu oldu. Hayatı merak edilip araştırılan 54 yaşındaki oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Ünlü oyuncunun anne-oğul paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Sunar'ın oğlunun son hali için "Koca delikanlı olmuş" yorumu yapıldı.

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

İşte Goncagül Sunar başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Goncagül Sunar ve oğlu

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Goncagül Sunar ve oğlu

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Esra Akkaya ve oğlu

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Almeda Abazi ve çocukları

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Tuba Büyüküstün ve kızları

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Necmi Yapıcı ve oğlu

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Tuğba Coşkun ve oğlu

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Nurgül Yeşilçay ve oğlu

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Tuba Ünsal ve kızı

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Burak Özçivit ve oğulları

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Eser Yenenler ve oğulları

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Eser Yenenler ve oğulları

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Emrah ve kızı

Can Borcu’nun Şükran’ı Goncagül Sunar’ın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! Koca delikanlı oldu

Alişan ve çocukları