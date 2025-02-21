Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından ifşa ederek uzun süre gündem olmuştu.

Akkaya'nın paylaşımlarının ardından devlet koruması altına alınan A.Ö.'ye psikolojik destek verilmişti. Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında olan A.Ö. babasına teslim edilmişti.

Efe Önbilgin ise Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu iddia ederek uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini talep etmişti. Hakkında vesayet davası açılan Akkaya için mahkeme, mal varlıklarına tedbir kararı konmasını ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevkine karar vermişti.

RUH SAĞLIĞI RAPORUNU YAYINLADI Deniz Akkaya ise hakkındaki iddiaları ortadan kaldırmak amacıyla 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu gözler önüne serdi.