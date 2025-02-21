Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından ifşa ederek uzun süre gündem olmuştu.
Akkaya'nın paylaşımlarının ardından devlet koruması altına alınan A.Ö.'ye psikolojik destek verilmişti. Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında olan A.Ö. babasına teslim edilmişti.
Efe Önbilgin ise Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu iddia ederek uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini talep etmişti. Hakkında vesayet davası açılan Akkaya için mahkeme, mal varlıklarına tedbir kararı konmasını ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevkine karar vermişti.
RUH SAĞLIĞI RAPORUNU YAYINLADI
Deniz Akkaya ise hakkındaki iddiaları ortadan kaldırmak amacıyla 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu gözler önüne serdi.
NAFAKA DAVASI
Efe Önbilgin'in Deniz Akkaya'ya bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Efe Önbilgin, açtığı velayet davası devam ederken kızı için Akkaya'ya ödediği aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtı.
Avukat Şeyda Yıldırım'ın İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde şöyle denildi: "A. Önbilgin babasıyla yaşamaya devam ettiği için Deniz Akkaya'ya ödenen aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istiyoruz.
Ayrıca Akkaya'nın nafakaya dayalı başlattığı icra takibi işlemleri devam etmektedir. Müvekkilin kızının kendisine teslim edildiği 28 Mayıs 2024 itibarıyla borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istiyoruz"