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Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından ifşa ederek uzun süre gündem olmuştu. 15 yaşındaki A.Ö. devlet koruması altına alınmasının ardından babasına teslim edilmişti. Önbilgin, açtığı velayet davası devam ederken, kızı için Akkaya'ya ödediği aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtı. Efe Önbilgin'in bipolar hastası olduğunu iddia ettiği Deniz Akkaya cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı. Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 16:40 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 16:40
Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından ifşa ederek uzun süre gündem olmuştu.

Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Akkaya'nın paylaşımlarının ardından devlet koruması altına alınan A.Ö.'ye psikolojik destek verilmişti. Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında olan A.Ö. babasına teslim edilmişti.

Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Efe Önbilgin ise Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu iddia ederek uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini talep etmişti. Hakkında vesayet davası açılan Akkaya için mahkeme, mal varlıklarına tedbir kararı konmasını ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevkine karar vermişti.

Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

RUH SAĞLIĞI RAPORUNU YAYINLADI

Deniz Akkaya ise hakkındaki iddiaları ortadan kaldırmak amacıyla 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu gözler önüne serdi.

Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

NAFAKA DAVASI

Efe Önbilgin'in Deniz Akkaya'ya bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Efe Önbilgin, açtığı velayet davası devam ederken kızı için Akkaya'ya ödediği aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtı.

Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Avukat Şeyda Yıldırım'ın İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde şöyle denildi: "A. Önbilgin babasıyla yaşamaya devam ettiği için Deniz Akkaya'ya ödenen aylık 4 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istiyoruz.

Efe Önbilgin ile Deniz Akkaya yine mahkemelik oldu! Ruh sağlığı raporunu paylaştı

Ayrıca Akkaya'nın nafakaya dayalı başlattığı icra takibi işlemleri devam etmektedir. Müvekkilin kızının kendisine teslim edildiği 28 Mayıs 2024 itibarıyla borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istiyoruz"