Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisini görenin gönlü kaydı! Ogeday bu işe çok üzülecek! Barış Murat Yağcı değil...
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 seonunun şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrasında sevgilisi Ogeday Girişken'le samimi görüntüleri sosyal medyada çok konuşulurken hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce hayran kaldı. İşte detaylar...
02.07.2022 10:19 - Son Güncelleme: 02.07.2022 10:21
Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.
Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.
Şimdilerde Ogeday Girişken ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı, şampiyon olduğu akşam ilk kez sevgilisiyle bu denli samimi bir görüntü verdi.