Acun Ilıcalı tefe konunca devreye girdi 'çok kavga ederdik birbirimize girdik' Survivor'da Batuhan krizi sonrası 'namusuma laf edeni...'
Survivor 2022 All-Star, Nisa Bölükbaşı oldu olmasına ama hala Batuhan Karacakaya konuşuluyor... Survivor 3.olarak bitirmesinin ardından annesinin bir paylaşımı ortalığı karıştırdı. Oğlunun hakkının yendiğien dair bir tweet atan Gülhayat Karacakaya'ya Acun Ilıcalı canlı yayından cevap verince ortalık birbirine girdi. Bu tantanaya bir de Survivor'ın efsane isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran da paylaşımıyla dahil oldu. İşte detaylar...
Ocak ayında başlayan Survivor All Star'da yaklaşık altı aylık kıyasıya mücadele sona erdi. Sonuç canlı yayında açıklanırken, SMS oylaması sonucu gülen taraf Nisa Bölükbaşı oldu. Bir önceki All Star'da mutlu sona ulaşan Adem Kılıçcı'yı geride bırakan Nisa, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Survivor finali gerçekleşirken Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine yanıt geldi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun" açıklamasıyla şoke etti.
"NİSA'NIN OYU BATUHAN'IN ÜÇ KATI"
Büyük finalin ardından 'Survivor Ekstra' programına katılan Acun Ilıcalı, oylama hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya'nın 'Hakkımız yendi' iddiasına cevap verdi.
Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?
"HER OYLAMADA ELENMİŞSİN"
Sevilen yarışmanın yapımcısı, "Batuhan çok iyi bir yarışmacı ve Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı da hırs yapmasında, kafayı 'Birinci olacağım' diye takmasında arasın. Noterden başka bir kurum yok değil mi? Noter sonucu getiriyor ve biz açıklıyoruz. Sen 10 oylamadan galip çıkarsın da burada elenirsin, o zaman biz de 'Burada enteresan bir şey oldu' diyerek inceleriz. Çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Sonra da 'Hakkım yendi' diyorsun" ifadelerini kullandı.