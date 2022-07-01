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Haberler Magazin Masterchef Somer Sivrioğlu 'bu insanlarla çalışmayı' sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...

Masterchef Somer Sivrioğlu 'bu insanlarla çalışmayı' sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...

TV 8'de Survivor'ın final yapmasının ardından heyecan hız kesmeden Masterchef ile devam ediyor... Survivor 2022 All-Star'ın şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. 30 Haziran akşamı sezonu kapatan Survivor'ın hemen ardından Masterchef heyecanı başlıyor. Bu sezon beklentilerin aksine jüri koltuğu değişmeyen, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna üçlüsünü koruyan Masterchef'te neler olacağı merak edilirken, 3 jüri üyesi yeni sezon öncesi açıklamalrda bulundu. İşte detaylar...

01.07.2022 08:56 - Son Güncelleme: 01.07.2022 08:56
Masterchef Somer Sivrioğlu ’bu insanlarla çalışmayı’ sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğuna oturduğu Masterchef yeni sezonuna başlarken, 3 jüri üyesi Hürriyet'e, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Masterchef Somer Sivrioğlu ’bu insanlarla çalışmayı’ sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...

"MasterChef Türkiye"nin 5'inci sezonu hayırlı olsun. Her yeni sezon yenilikleri de beraberinde getirir. Bu sezonda ne gibi farklılıklar olacak?

- Mehmet Yalçınkaya: "Masterchef Türkiye"de yenilikler her zaman oluyor. Bu sene de değişik sürprizlerimiz olacak. Şimdi açıklamak istemiyoruz, yarışma içinde yapmış olduğumuz etaplarda farklılıklar olacak. Daha zor bir "MasterChef" izleyecek seyirciler. Tabii yine eğlenecekler. "MasterChef Türkiye" her zaman sürprizlere açık bir yarışma.

Masterchef Somer Sivrioğlu ’bu insanlarla çalışmayı’ sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...

- Somer Sivrioğlu: En büyük farklılığımız büyük stüdyomuz tabii. Yeni stüdyoya geçtik. Çok güzel, çok daha büyük bir marketimiz var. En büyük farklılığımız bu. Bir de bu bizim beşinci sezonumuz. Çok iyi, çok farklı yarışmacılar var bu sene. Ben bu sezonun bomba gibi olacağına adım gibi eminim.

Masterchef Somer Sivrioğlu ’bu insanlarla çalışmayı’ sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...

- Danilo Zanna: Yeni bir sürü konsept hazırlıyoruz. Yarışmacılarda da daha önce görmediğimiz bir hırs var. Çalıştılar, hazırlandılar. Biz bile şok olduk. Rekabet yüksek.

Masterchef Somer Sivrioğlu ’bu insanlarla çalışmayı’ sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...

MasterChef televizyon ekranlarında yer alan uzun soluklu projeler arasına adını yazdırmayı başardı. Bu başarının sırrı nedir?

- Danilo Şef: Bana sorarsınız gerçekten bu başarının sırrı arkadaki muhteşem ekip. Acun Medya ekibinin hepsi inanılmaz ve 7/24 saat çalışıyorlar.

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