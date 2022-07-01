Masterchef Somer Sivrioğlu ’bu insanlarla çalışmayı’ sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...

"MasterChef Türkiye"nin 5'inci sezonu hayırlı olsun. Her yeni sezon yenilikleri de beraberinde getirir. Bu sezonda ne gibi farklılıklar olacak?

- Mehmet Yalçınkaya: "Masterchef Türkiye"de yenilikler her zaman oluyor. Bu sene de değişik sürprizlerimiz olacak. Şimdi açıklamak istemiyoruz, yarışma içinde yapmış olduğumuz etaplarda farklılıklar olacak. Daha zor bir "MasterChef" izleyecek seyirciler. Tabii yine eğlenecekler. "MasterChef Türkiye" her zaman sürprizlere açık bir yarışma.