Masterchef Somer Sivrioğlu 'bu insanlarla çalışmayı' sevmiyor açıkladı! Yeni sezon öncesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ...
TV 8'de Survivor'ın final yapmasının ardından heyecan hız kesmeden Masterchef ile devam ediyor... Survivor 2022 All-Star'ın şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. 30 Haziran akşamı sezonu kapatan Survivor'ın hemen ardından Masterchef heyecanı başlıyor. Bu sezon beklentilerin aksine jüri koltuğu değişmeyen, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna üçlüsünü koruyan Masterchef'te neler olacağı merak edilirken, 3 jüri üyesi yeni sezon öncesi açıklamalrda bulundu. İşte detaylar...
01.07.2022 08:56 - Son Güncelleme: 01.07.2022 08:56
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğuna oturduğu Masterchef yeni sezonuna başlarken, 3 jüri üyesi Hürriyet'e, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
"MasterChef Türkiye"nin 5'inci sezonu hayırlı olsun. Her yeni sezon yenilikleri de beraberinde getirir. Bu sezonda ne gibi farklılıklar olacak?
- Mehmet Yalçınkaya: "Masterchef Türkiye"de yenilikler her zaman oluyor. Bu sene de değişik sürprizlerimiz olacak. Şimdi açıklamak istemiyoruz, yarışma içinde yapmış olduğumuz etaplarda farklılıklar olacak. Daha zor bir "MasterChef" izleyecek seyirciler. Tabii yine eğlenecekler. "MasterChef Türkiye" her zaman sürprizlere açık bir yarışma.