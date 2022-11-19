Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada tanıdığı İlayda Şeker'le evleniyor! " Hiç ortak özelliğimiz yok..." Yarışmada nişan atmıştı!

'Survivor 2021'de mücadele eden İsmail Balaban, hem parkur performansı hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettirmişti.Şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atan ve uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan İsmail Balaban, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde sevgili olmuştu.Yarışmada tanışan çiftin nişan haberi geldi. İşte detaylar...