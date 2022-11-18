Kızılcık Şerbeti’nin yosun gözlü Doğa’sı ’aşk’ını itiraf etti! Sıla Türkoğlu’nun eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer gelinlik bile giymiş...

"İNSANI AYAKLANDIRAN BİR DUYGU"

Kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgiyle takip edilen Sıla Türkoğlu, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna, "Ben de kalbinin sesini dinleyenlerdenim. İnsanı kendine karşı bile ayaklandıran bir duygu. Duygularımızın mantığımıza isyan etmesi durumu diyebilirim" yanıtını verdi.