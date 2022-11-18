Kızılcık Şerbeti'nin yosun gözlü Doğa'sı 'aşk'ını itiraf etti! Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer gelinlik bile giymiş...
Kızılcık Şerbeti'nin yosun gözlü Doğa'sının eski sevgilisi bakın kim çıktı! "Kalbini dinleyenlerdenim" diyen Sıla Türkoğlu meğer gelin bile olmuş... Kızılcık Şerbeti adlı dizide Doğukan Güngör ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu'ndan dikkat çeken aşk itirafı geldi. Açıklamalarının ardından Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi merak konusu oldu.
18.11.2022 13:50 - Son Güncelleme: 18.11.2022 14:06
Kızılcık Şerbeti'nin yosun gözlü Doğa'sı 'aşk'ını itiraf etti! Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi bakın kim çıktı meğer gelinlik bile giymiş...
"İNSANI AYAKLANDIRAN BİR DUYGU"
Kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgiyle takip edilen Sıla Türkoğlu, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna, "Ben de kalbinin sesini dinleyenlerdenim. İnsanı kendine karşı bile ayaklandıran bir duygu. Duygularımızın mantığımıza isyan etmesi durumu diyebilirim" yanıtını verdi.
Ardından 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi merak konusu oldu. Emanet dizisinde rol gereği gelinlik giyen Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan'la magazin gündeminden düşmeyen bir aşk yaşamış ikili dizinin bitmesiyle ilişkilerini de solandırmıştı.