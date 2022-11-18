Dilan Çiçek Deniz'le Burak Deniz'in ateşli sahneleri evlilik arifesindeki aşkı bitirmişti... Olay hamle: 'Ne var ne yoksa sildi attı'
Dilan Çiçek Deniz'le Burak Deniz'in ateşli sahneleri evlilik arifesindeki aşkı bitirmişti... Olay hamle! Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yatak sahnelerinden sonra Burak Deniz ve Dilan Çiçek de sosyal medyada gündem oldu. Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evlilik hazırlığı yaparken kıskançlık krizi yüzünden ayrıldılar. Dilan Çiçek Deniz'le Burak Deniz'in filmi ortalığı karıştırdı. Kal filmindeki ateşli sahneleri gündem olan Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı birbirlerini takipten çıktı, fotoğraflarını da sildi.
'NE VAR NE YOKSA SİLDİ ATTI'
Dilan Çiçek Deniz'le Burak Deniz'in ateşli sahneleri evlilik arifesindeki aşkı bitirmişti... Olay hamle gecikmedi!
Nişanlısı Thor'dan ayrıldığı iddiasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz o sahnelerle dikkat çekti. Thor'un kıskançlığına daha fazla dayanamayan oyuncunun nişanı attığı konuşulurken iddialı sahneler gündeme geldi.
Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Kal filminde bir araya geldi. Güzel oyuncu bu sahnelerle adından söz ettirdi.
Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ayrıldı. Thor Saevarsson'ın kıskançlık halleri sebebiyle ikilinin uzun süredir aralarının bozuk olduğu iddia edildi. Ayrılık süreci tam da Kal filminin yayınlandığı döneme geldi.
Kal filminde Burak Deniz ile öpüşme ve sevişme sahneleri olan oyuncu nişanlısının kıskançlık krizlerine dayanamadı.Ayrılan ikili geçtiğimiz gün de birlikte olan fotoğraflarını silerek birbirlerini de takipten çıktı.