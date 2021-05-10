RAMAZAN İMSAKİYE
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Ceyda Ateş'in kızı Talia'yı görenler 'kocasını doğurmuş' diyor! İşte 4 aylık Talia bebek...

Ceyda Ateş'in kızı Talia'yı görenler 'Ceyda kocasını doğurmuş' diyor! Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettirdikten sonra 2018 yılında iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenen ve uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Ceyda Ateş Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Ateş'in kızı Talia babasına benzerliğiyle sosyal medya gündeminde...

10.05.2021 14:03 - Son Güncelleme: 10.05.2021 14:03
Ceyda Ateş'in kızı Talia'yı görenler 'kocasını doğurmuş' diyor! İşte 4 aylık Talia bebek...

"KOCASINI DOĞURMUŞ"

Ceyda Ateş'in kızı Talia'yı görenler 'Ceyda kocasını doğurmuş' diyor! Ceyda Ateş'in 4 aylık kızı babasının kopyası!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceyda Ateş'in kızı Talia'yı görenler 'kocasını doğurmuş' diyor! İşte 4 aylık Talia bebek...

Son olarak kızı ve sevimli dostlarıyla bu kareyi paylaşan Ceyda Ateş ile Talia bebeğe yorum ve beğeni yağdı.

Ceyda Ateş'in kızı Talia'yı görenler 'kocasını doğurmuş' diyor! İşte 4 aylık Talia bebek...

2018 yılında Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren Ceyda Ateş'in kızını görenler babasına benzetiyor.

Ceyda Ateş'in kızı Talia'yı görenler 'kocasını doğurmuş' diyor! İşte 4 aylık Talia bebek...
Ceyda Ateş'in kızı Talia'yı görenler 'kocasını doğurmuş' diyor! İşte 4 aylık Talia bebek...

İşte Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy'un kızı Talia ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...