Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Final koltuğuna oturan Özgür Tetik'in merak edilen eşi meğer...
Survivor'ın başından bu yana gerek performansu gerekse gösterdiği karakterle izleyicinin takdirini kazanan Özgür Tetik, yarışmanın final koltuğuna Nefise Karatay'la birlikte oturdu. Yaşına rağmen gösterdiği performansla gençleri cebinden çıkaran Özgür Tetik günün en çok merak edilen isimlerinden biri olarak dikkat çekerken, eşinin kim olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...
13.06.2023 13:33 - Son Güncelleme: 13.06.2023 13:33
O Survivor'ın ihtiyar delikanlısı. Meslektaşlarının ona "Big Guy" demesi boşuna değil. Survivor'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Özgür Tetik.