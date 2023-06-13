Müge Anlı 'benim oğlan da böyle' dedi kundak yaptığı minik 'Şans'la yayına çıktı herkes şaştı kaldı: "Bu kadar sevmemek lazım"
Müge Anlı "benim oğlan da böyle" dedi kundak yaptığı minik 'Şans'la yayına çıktı. Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV canlı yayınında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı bugün yayına sevimli küçük dostuyla çıktı. Dobra kişiliği, insanlara uzattığı yardım eli ile ekranların sevilen ismi Müge Anlı hayvanseverliğiyle de biliniyor. Hatta kurduğu Pati Buldular sayesinde sevimli dostları ailelerine kavuşturuyor. Son olarak İzmir'den gelen bir izleyicisini küçük dostuna kavuşturan Müge Anlı, köpeği Lokum'u tıraşa götürdüğü anısını anlattı ve 'sevgi' hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.
"BU KADAR SEVMEMEK LAZIM"
Müge Anlı 'benim oğlan da böyle' dedi kundak yaptığı minik 'Şans'la yayına çıktı herkes şaştı kaldı.
İzmir'den gelen bir izleyicisinin 3 yaşındaki sevimli dostunu bulan Müge Anlı, 'oğlum' dediği köpeği Lokum ile anısını anlattı.
Yayına minik Şans'la çıkan Müge Anlı, "Beni dünden beri ağlatıyor bu hiç konuşmuyor. Ama yemek yedirdik ama karnını doyurduk. Gözünüz aydın. Hümeyra diyorum anne diyorum kapya bakıyor. Küsmüs sana da. Benimki de böyle yapıyor. Biliyorsunuz çok neşeli köpekler ama ne oyuncaklar verdik ettik, koltuğun altına giriyor çıkmıyor. En son sardık sarmaladık kundak gibi.
"Günlerdir yemek yememiş su içmiş bir tek. Kuyruk bile sallamamış. Bu köpeklerin maddi bir değeri olabilir evet ama ben kesinlikle alınıp satılmasına karşıyım. Bunların bir canı var, sevdiği sevmediği yemekler var, duygusu var. Biri alınca mutlu olmuyorlar ki onların da bir annesi var. Şimdi yaz da geldi arabaların içinde bırakmayalım lütfen. Sağ sağlim bulduk bizi arayan izleyicimize de teşekkür ediyorum." dedi.