Müge Anlı 'benim oğlan da böyle' dedi kundak yaptığı minik 'Şans'la yayına çıktı herkes şaştı kaldı: "Bu kadar sevmemek lazım"

"Günlerdir yemek yememiş su içmiş bir tek. Kuyruk bile sallamamış. Bu köpeklerin maddi bir değeri olabilir evet ama ben kesinlikle alınıp satılmasına karşıyım. Bunların bir canı var, sevdiği sevmediği yemekler var, duygusu var. Biri alınca mutlu olmuyorlar ki onların da bir annesi var. Şimdi yaz da geldi arabaların içinde bırakmayalım lütfen. Sağ sağlim bulduk bizi arayan izleyicimize de teşekkür ediyorum." dedi.