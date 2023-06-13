Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı Şekip Taşpınar'ın eşi Berna'dan yürek sızlatan paylaşım! Yoğun bakıma alınmıştı: "Beni ve çocuklarımızı..."

" YOK ÖYLE ERKEN GİTMEK…"

Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.