Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı Şekip Taşpınar'ın eşi Berna'dan yürek sızlatan paylaşım! Yoğun bakıma alınmıştı: "Beni ve çocuklarımızı..."
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı Şekip Taşpınar'ın eşi Berna'dan yürek sızlatan paylaşım geldi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Cevat Akarsu karakterini canlandıran Şekip Taşpınar'ın yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı. İzlenme rekorları kıran ve hafızalarda silinmez bir yer edinen dizinin sevilen isminin durumu hayranlarını oldukça üzdü. Doktorlar yoğun bakımdaki Şekip aşpınar'ı bugün uyandırmaya çalışacak. Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar, duygusal bir mesaj yayınladı.
"BENİ VE ÇOCUKLARIMIZI..."
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı Şekip Taşpınar'ın eşi Berna'dan yürek sızlatan paylaşım! Oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma alınmıştı, işte son durumu...
'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Beyaz Gelincik', 'Behzat Ç', 'Karadayı', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!
" YOK ÖYLE ERKEN GİTMEK…"
Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.
EŞİ DUA İSTEDİ
Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi.
Doktorlar yoğun bakımdaki Şekip aşpınar'ı bugün uyandırmaya çalışacak. Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar, duygusal bir mesaj yayınladı: