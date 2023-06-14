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Haberler Magazin Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Final koltuğuna oturan Özgür Tetik'in eşi meğer...

Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Final koltuğuna oturan Özgür Tetik'in eşi meğer...

Survivor'ın başından bu yana gerek performansı gerekse gösterdiği karakterle izleyicinin takdirini kazanan Özgür Tetik, yarışmanın final koltuğuna Nefise Karatay'la birlikte oturdu. Şampiyon ise Nefise Karatay oldu. Yaşına rağmen gösterdiği performansla gençleri cebinden çıkaran Özgür Tetik günün en çok merak edilen isimlerinden biri olarak dikkat çekerken, eşinin kim olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

14.06.2023 10:30 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:32
Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Final koltuğuna oturan Özgür Tetik’in eşi meğer...

Survivor 2023'te büyük finale gelindi. Nefise, Özgür ve Yusuf arasında yapılan üçlü SMS oylaması sonucunda Özgür ve Nefise finale kalmaya hak kazandılar.

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Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Final koltuğuna oturan Özgür Tetik’in eşi meğer...

İstanbul'da yapılan yarı finalde yapılan yeni SMS oylaması ise Yusuf, Nefise ve Özgür arasında yapıldı.

Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Final koltuğuna oturan Özgür Tetik’in eşi meğer...

Gecenin sonunda Survivor 2023'ün finalistlerini açıklayan Acun Ilıcalı, sıralama olmadan final koltuğuna oturan isimlerin Özgür ve Nefise olduğunu açıkladı. Yusuf ise finale saatler kala Survivor 2023'ü 3. olarak tamamlamış oldu.

Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Final koltuğuna oturan Özgür Tetik’in eşi meğer...

Survivor'ın final koltuklarından birinin sahibi olan Özgür Tetik günün en çok merak edilen ismi.

Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer o da ünlüymüş! Final koltuğuna oturan Özgür Tetik’in eşi meğer...

O Survivor'ın ihtiyar delikanlısı. Meslektaşlarının ona "Big Guy" demesi boşuna değil. Survivor'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Özgür Tetik.

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