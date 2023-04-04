Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı her ikisi de ünlüymüş! Kaç yaşında olduğu araştırılan Özgür Tetik meğer...
Bu sezona beklediği reytinglerin çok çok altında başlayan, Acun Ilıcalı'nın konseyde deprem felaketini açıklamasıyla büyük bir tepki çeken Survivor 2023, yayınlarına devam ediyor. Yarışmaya damgasını vuran isimlerden biri hiç kuşkusuz Özgür Tetik. Gönüllüler takımında performans birinciliğini kimseye bırakmayan Özgür Tetik hakkında aslen nereli, kaç yaşında sorularını merak edenler hiç beklemediği detaylarla karşılaştı. İşte detaylar...
04.04.2023 12:25 - Son Güncelleme: 04.04.2023 12:25
Dığum gününde 4'te 4 yaparak geceye damgasını vuran Özgür Tetik, haftanında performans birincisi olarak dikkat çekiyor.