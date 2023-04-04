Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti: "Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz"
Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti, çocuklarla görüntüsü kahretti.12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçen yıl sevgilisi ve iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira'nın yeni bir aşka yelken açtığı hatta ilişkisi için Barcelona'dan ayrılacağı konuşuluyordu. Havaalanında görüntülenen ünlü şarkıcı, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına gözyaşlarıyla veda etti
04.04.2023 12:26 - Son Güncelleme: 04.04.2023 12:35
"BAZEN HER ŞEY HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ OLMAZ"
Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti.
Barcelona'nın emekli futbolcusu Gerard Pique ile 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, küresel çapta magazin dünyasının gündeminde olmayı sürdürüyor.
BARCELONA'DAN TAŞINDI
Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentine ve oradaki hayatına veda etti.