RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti: "Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz"

Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti: "Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz"

Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti, çocuklarla görüntüsü kahretti.12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçen yıl sevgilisi ve iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira'nın yeni bir aşka yelken açtığı hatta ilişkisi için Barcelona'dan ayrılacağı konuşuluyordu. Havaalanında görüntülenen ünlü şarkıcı, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına gözyaşlarıyla veda etti

04.04.2023 12:26 - Son Güncelleme: 04.04.2023 12:35
Pique’nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti: Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz

"BAZEN HER ŞEY HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ OLMAZ"

Pique'nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pique’nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti: Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz

Barcelona'nın emekli futbolcusu Gerard Pique ile 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, küresel çapta magazin dünyasının gündeminde olmayı sürdürüyor.

Pique’nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti: Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz

İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. Shakira, kendisini özel şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia ile aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

Pique’nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti: Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz

BARCELONA'DAN TAŞINDI

Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentine ve oradaki hayatına veda etti.

Pique’nin ihanetine uğrayan Shakira ağlaya ağlaya terk etti çocuklarla görüntüsü kahretti: Bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmaz

Shakira, Barcelona Havaalanı'nda görüntülendi. Oradaki hayatı boyunca kendisinin yanında olan dostları, ünlü şarkıcının bu zor vedasında yalnız bırakmadı.

SON DAKİKA