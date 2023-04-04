RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlattı: "İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum"

Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlattı: "İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum"

Hülya Koçyiğit 'kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim' dedi yaşadığı zor günleri anlattı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, akciğer kanserini yendi. Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrenen Hülya Koçyiğit, hayatını değiştiren olayı anlattı. İşte "Kızım kanser olduğunu açıkladığında gerçekten korkuya kapıldım. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı" diyen Hülya Koçyiğit'in açıklamaları...

04.04.2023 11:16 - Son Güncelleme: 04.04.2023 11:27
Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlattı: İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum

"İSYANIMIN CEZALANDIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlattı...

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Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlattı: İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum

'1-7 Nisan Kanser Farkındalığı Haftası' vesilesiyle 'Korkmuyorum, Farkındayım' etkinliğini düzenledi. Her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe, kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de katıldı.

Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlattı: İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum

"KENDİ HASTALIĞIMI DAHA ÇABUK KABULLENDİM"

Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim.

Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlattı: İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum

3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti" açıklamasını yaptı.

Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlattı: İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum

"KIZAKLA KAYARKEN DUVARA ÇARPTIM, YAPILAN TETKİKLER SONRASI KANSER OLDUĞUM ANLAŞILDI"

Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuştu:

"Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Ardından kontroller devam etti. New York'ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi."

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