Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik’in memleketi...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Özgür Tetik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 48 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Özgür Tetik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Fenomen yarışmacının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Özgür'ün memleketi...
28.02.2023 20:51 - Son Güncelleme: 28.02.2023 20:51
48 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Özgür Tetik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.