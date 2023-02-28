Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik’in memleketi...

Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik’in memleketi...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Özgür Tetik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 48 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Özgür Tetik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Fenomen yarışmacının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Özgür'ün memleketi...

takvim.com.tr
28.02.2023 20:51 - Son Güncelleme: 28.02.2023 20:51
Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik’in memleketi...

Survivor'da yarışan Özgür Tetik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik’in memleketi...

ÖZGÜR TETİK KİMDİR?
Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik’in memleketi...

Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.

Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik’in memleketi...

48 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Özgür Tetik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik’in memleketi...

Fenomen yarışmacının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA