Aile Şerefi’nin Zihni’si Şevket Altuğ’un eşi bakın kim! O da Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Süt Kardeşler'in güzeller güzeli oyuncusu...
Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in yer aldığı 1976 yapımı Aile Şerefi, bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanması üzerine gündem oldu. Münir Özkul, Adile Naşit, Mahmut Hekimoğlu, Mahmut Cevher, Ayşen Gruda, Eriş Akman, Itır Esen gibi oyuncuların yer aldığı filmde Zihni karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 79 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Altuğ'un Yeşilçam yıldızı ile yıllar önce nikah masasına oturduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şevket Altuğ'un Süt Kardeşler'de rol alan güzeller güzeli eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
28.02.2023 19:51 - Son Güncelleme: 28.02.2023 20:28
Münir Özkul, Adile Naşit, Mahmut Hekimoğlu, Mahmut Cevher, Ayşen Gruda, Eriş Akman, Itır Esen gibi isimleri buluşturan Aile Şerefi'nde Zihni karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?
Aslen Trabzonlu olan ve 1943 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Şevket Altuğ, 1962 yılında tiyatro hayatına başladı.
Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi oldu. Aile Şerefi, Gölge Oyunu, rol aldığı sinema filmlerindendir. Perihan Abla dizisinde Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanındı.