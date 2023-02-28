Çocuklar Duymasın’ın Haluk’uydu... Tamer Karadağlı deprem bölgesinden paylaştı: “Kelimeler gerçekten kifayetsiz...”
Pınar Altuğ ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, 7.7'lik asrın felaketinin ardından deprem gölgesine gitti. Gaziantep Nurdağı'nda depremzedelerle bir araya gelen oyuncu, bölgeden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Şehrin son halini paylaşan Karadağlı, "Kelimeler gerçekten kifayetsiz..." dedi. İşte o paylaşımlar...
28.02.2023 21:14 - Son Güncelleme: 28.02.2023 21:45
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken oyuncu Tamer Karadağlı da birçok meslektaşı gibi soluğu deprem bölgesinde aldı.
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, deprem bölgesi olan Gaziantep'e gitti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, üzüntüsünü belirtti.
Enkaz kaldırma çalışmaları arasında çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Nurdağı... Kelimeler gerçekten kifayetsiz" dedi.