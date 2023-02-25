Survivor Osman Can Ural'ın güzeller güzeli sevgilisine bakın! 'Nereden tanıyorduk' diye kara kara düşünenler kim olduğunu görünce şaştı
Bu sezon reytinglerde beklentinin çok çok altında kalan Survivor 2023, TV 8 ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı, kavganın gürültünün eksik olmadığı Survivor 2023'ün en çok dikkat çeken isimlerinden biri Osman Can Ural. Gerek performansı gerek yakışıklılığıyla adından söz ettiren Osman Can Ural izleyicilere epey tanıdık gelen bir isim. Hakkında araştırma yapanlarsa sevgilsiyle karşılaştı. İşte Survivor'ın dikkat çeken ismi Osman Can Ural hakkında tüm merak edilenler.
25.02.2023 13:25 - Son Güncelleme: 25.02.2023 13:25
Survivor yarışmacısı Osman Can Ural size epey tanıdık gelmiş olabilir, görünce 'Nereden tanıyorduk?' diye düşünmüş olabilirsiniz. Survivor 2023'ün dikkat çeken isimlerinden biri olan Osman Can Ural bakın kim çıktı.
Her yıl renkli yarışmacıları, zorlu oyunları ve kaoslarıyla televizyon dünyasında fırtınalar estiren Survivor, bu sezon reytinglerde bir türlü beklediğini bulamadı.
Özellikle de yarışmacıları. Onlardan biri de hiç kuşkusuz gönüllüler takımı yarışmacısı Osman Can Ural.