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Survivor Osman Can Ural'ın güzeller güzeli sevgilisine bakın! 'Nereden tanıyorduk' diye kara kara düşünenler kim olduğunu görünce şaştı

Bu sezon reytinglerde beklentinin çok çok altında kalan Survivor 2023, TV 8 ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı, kavganın gürültünün eksik olmadığı Survivor 2023'ün en çok dikkat çeken isimlerinden biri Osman Can Ural. Gerek performansı gerek yakışıklılığıyla adından söz ettiren Osman Can Ural izleyicilere epey tanıdık gelen bir isim. Hakkında araştırma yapanlarsa sevgilsiyle karşılaştı. İşte Survivor'ın dikkat çeken ismi Osman Can Ural hakkında tüm merak edilenler.

25.02.2023 13:25 - Son Güncelleme: 25.02.2023 13:25
Survivor Osman Can Ural’ın güzeller güzeli sevgilisine bakın! ’Nereden tanıyorduk’ diye kara kara düşünenler kim olduğunu görünce şaştı

Survivor yarışmacısı Osman Can Ural size epey tanıdık gelmiş olabilir, görünce 'Nereden tanıyorduk?' diye düşünmüş olabilirsiniz. Survivor 2023'ün dikkat çeken isimlerinden biri olan Osman Can Ural bakın kim çıktı.

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Survivor Osman Can Ural’ın güzeller güzeli sevgilisine bakın! ’Nereden tanıyorduk’ diye kara kara düşünenler kim olduğunu görünce şaştı

Her yıl renkli yarışmacıları, zorlu oyunları ve kaoslarıyla televizyon dünyasında fırtınalar estiren Survivor, bu sezon reytinglerde bir türlü beklediğini bulamadı.

Survivor Osman Can Ural’ın güzeller güzeli sevgilisine bakın! ’Nereden tanıyorduk’ diye kara kara düşünenler kim olduğunu görünce şaştı

Reyting olarak beklentilerin altında kalsa da sosyal medyada adından epey söz ettiriyor.

Survivor Osman Can Ural’ın güzeller güzeli sevgilisine bakın! ’Nereden tanıyorduk’ diye kara kara düşünenler kim olduğunu görünce şaştı

Özellikle de yarışmacıları. Onlardan biri de hiç kuşkusuz gönüllüler takımı yarışmacısı Osman Can Ural.

Survivor Osman Can Ural’ın güzeller güzeli sevgilisine bakın! ’Nereden tanıyorduk’ diye kara kara düşünenler kim olduğunu görünce şaştı

Osman Can Ural'ı ilk gördüğümüzde hepimize tanıdık gelmişti. Acun Ilıcalı bu durumu açıklamıştı.

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