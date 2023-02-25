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Haberler Magazin Yalı Çapkını hastası Demet Akalın'ın gazabı "Ayy sen hakettin" Diline düşenin kurtulamadığı Demet Akalın yine formunda

Yalı Çapkını hastası Demet Akalın'ın gazabı "Ayy sen hakettin" Diline düşenin kurtulamadığı Demet Akalın yine formunda

Sosyal medyada yaptığı yorumlar ve paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine yaptı yapacağını. Özellikle depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşımlarla herkesin takdirini toplayan Demet Akalın son olarak severek izlediği Yalı Çapkını hakkında bir paylaşım yaptı. Demet Akalın'ın Instagram'ının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

25.02.2023 12:36 - Son Güncelleme: 25.02.2023 15:32
Yalı Çapkını hastası Demet Akalın’ın gazabı Ayy sen hakettin Diline düşenin kurtulamadığı Demet Akalın yine formunda

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki dilbilgisi hataları nedeniyle eleştirilen Demet Akalın, son olarak Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Yalı Çapkını hastası Demet Akalın’ın gazabı Ayy sen hakettin Diline düşenin kurtulamadığı Demet Akalın yine formunda

Daha önce de defalarca Yalı Çapkını ile ilgili paylaşım yapan Akalın'ın paylaşımı yine sosyal medyanın gündeminde.

Yalı Çapkını hastası Demet Akalın’ın gazabı Ayy sen hakettin Diline düşenin kurtulamadığı Demet Akalın yine formunda

Deprem sonrası yayınlanan ilk bölümde Halis Ağa'nın İfakat'i azarladığı sahneyi paylaşan Demet Akalın "Ayy İfakat hakettin" notunu düştü. Aynı zamanda da dila bilgisi kurallarına yenik düştü.

Yalı Çapkını hastası Demet Akalın’ın gazabı Ayy sen hakettin Diline düşenin kurtulamadığı Demet Akalın yine formunda

Demet Akalın daha önce de yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu.

Yalı Çapkını hastası Demet Akalın’ın gazabı Ayy sen hakettin Diline düşenin kurtulamadığı Demet Akalın yine formunda

Öte yandan deprem faciası sonrası yaptığı paylaşımlarla da takdir toplamıştı.

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