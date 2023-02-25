Mustafa Keser moral gecesinde dengesini kaybetti havuza düştü! Neye uğradığını şaşıran Mustafa Keser'in yardıma koşan ise...
Türk ses sanatçısı ve besteci Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde büyük bir şanssızlık yaşadı... 78 yaşındaki usta sanatçı Mustafa Keser, Kuşadası'nda depremzedeler için düzenlenen moral gecesinde sahne aldı. Yaşanan faciaların ardından Aydın Kuşadası'na getirilen depremzedeler için sahneye çıkan Mustafa Keser büyük bir şanssızlık yaşayarak havuza düştü. İşte o anlar...
25.02.2023 15:04 - Son Güncelleme: 25.02.2023 15:04
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. İşte Keser'in o talihsiz anları...
Depremlerin ardından Aydın'ın Kuşadası'na getirilen deprem mağdurları için Mustafa Keser'in sahne aldığı bir moral gecesi düzenlendi.