İrem Derici eski aşkı Atakan Işıktutan’ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozları olay: Özlediğinde hırçınlaşanlar vardır!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la iki ay önce sürpriz bir şekilde yollarını ayıran şarkıcı İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Gökhan Fırat'la aşklarına tam gaz devam eden Derici'den ilk paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır" notuyla yayınladı. İşte İrem Derici'nin yeni aşkı...