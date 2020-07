Haberler Galeri Magazin Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

Survivor 2020'de şampiyonluğun favori adaylarından biri olan Cemal Can Canseven, Survivor son bölümde oynanan ödül oyununda, kazandıkları iletişim ödülü ile magazin gündeminde yerini aldı. Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla konuşan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Yakın arkadaşı Danla Bilic ile konuşan Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu. Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Cemal Can Canseven ile 5 ay evli kaldığı yönündeki açıklaması ile dikkat çekmişti.

01.07.2020 14:04 - Son Güncelleme: 01.07.2020 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ