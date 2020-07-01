Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!
Survivor 2020'de şampiyonluğun favori adaylarından biri olan Cemal Can Canseven, Survivor son bölümde oynanan ödül oyununda, kazandıkları iletişim ödülü ile magazin gündeminde yerini aldı. Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla konuşan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Yakın arkadaşı Danla Bilic ile konuşan Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu. Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Cemal Can Canseven ile 5 ay evli kaldığı yönündeki açıklaması ile dikkat çekmişti.
Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamamıştı. Cemal Can, Danla Bilic'e takım arkadaşları için "Arkamdan konuşuyorlar mı?" diye sormuştu. Bilic ise "Sadece yüzlerine gül" diyerek arkadaşını uyarmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda yapılan açık arttırmada sütlaç yiyebilmek için her şeyini ortaya koyan arkadaşına müjde veren Danla, fırın sütlaç yapmayı öğrendiğini söylemişti.