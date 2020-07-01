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Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

Survivor 2020'de şampiyonluğun favori adaylarından biri olan Cemal Can Canseven, Survivor son bölümde oynanan ödül oyununda, kazandıkları iletişim ödülü ile magazin gündeminde yerini aldı. Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla konuşan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Yakın arkadaşı Danla Bilic ile konuşan Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu. Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Cemal Can Canseven ile 5 ay evli kaldığı yönündeki açıklaması ile dikkat çekmişti.

01.07.2020 14:04 - Son Güncelleme: 01.07.2020 14:20
Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

SURVİVOR'DA MESAJLAŞTILAR

Survivor'da 7 Nisan Salı iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından Cemal Can Canseven, yakın dostu olan Danla Bilic ile aylar sonra ilk kez konuşabilmişti. Uygulama üzerinden birbirine mesaj atan ikili arasındaki yazışma herkesi güldürmüştü.

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Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamamıştı. Cemal Can, Danla Bilic'e takım arkadaşları için "Arkamdan konuşuyorlar mı?" diye sormuştu. Bilic ise "Sadece yüzlerine gül" diyerek arkadaşını uyarmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda yapılan açık arttırmada sütlaç yiyebilmek için her şeyini ortaya koyan arkadaşına müjde veren Danla, fırın sütlaç yapmayı öğrendiğini söylemişti.

Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

Survivor'ın zor şartlarında aşırı bronzlaşan Cemal için beyazlatıcı krem de aldığını söyleyen Bilic, arkadaşının performansına da övgüler yağdırmıştı.

Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

'Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde, iletişim ödülü ekranlara geldi. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleri ve arkadaşlarıyla yaptıkları telefon görüşmesi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

Mavi takım adına mücadele eden Survivor Cemal Can Canseven, yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

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