Cemal Can Canseven iletişim ödülünde gözyaşlarına boğuldu! Danla Bilic '5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti!

Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamamıştı. Cemal Can, Danla Bilic'e takım arkadaşları için "Arkamdan konuşuyorlar mı?" diye sormuştu. Bilic ise "Sadece yüzlerine gül" diyerek arkadaşını uyarmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda yapılan açık arttırmada sütlaç yiyebilmek için her şeyini ortaya koyan arkadaşına müjde veren Danla, fırın sütlaç yapmayı öğrendiğini söylemişti.