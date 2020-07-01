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Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir annesinin kopyası! Demet Özdemir'in güzelliği annesi Ayşen'den...

Güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Demet Özdemirhem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Demet Özdemir'i Instagram'da 9 milyonu aşkın kişi takip ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali yapmasının ardından bir süre ekranlarda göremeyeceğimiz Demet Özdemir hakkında pek çok detay merak ediliyor. Ailesi de hayranlarının markajında olan Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener merak ediliyor. Demet Özdemir ve annesi güzelliğin genetik miras olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Demet Özdemir'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

01.07.2020 14:54 - Son Güncelleme: 01.07.2020 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





