Survivor Nisa ve Barış birbirine girdi 'Barış beni dövdü' deyince... Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı neden ayrıldı 'kadınlar döven...'
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir çift var ki en küçük hareketleri bile merak konusuyken, konseydeki şiddet iddiası bir anda gündeme bomba gibi düştü. Tabi o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı. Peki şimdilerde bir diğer Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'le sevgili olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında neler oldu? Neden ayrıldılar?
Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor. Survivor'ın 17 Nisan Pazar ekrana gelen son bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise Nisa ve Barış arasında gergin anlar yaşandı.
"KADINLARI DÖVEN ADAM, KADINLAR AĞLIYOR DİYE ŞOV YAPIYOR"
Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu. Ünlüler takımındaki Barış Murat Yağcı, kaybeden gönüllüler takımında Yağmur ve Sude'yi teselli etti. O anları gören Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı çılgına döndü. Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise olay oldu.
BARIŞ KONSEYDE AÇIKLAMA YAPTI
Nisa'nın sözlerinin ardından ada konseyin söz alan Barış Murat Yağcı açıklama yaptı. Barış "Resmen karalıyor. Öyle bir algı yapıyor ki Nisa onu dövmüşüm gibi. Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu geri kalanlarında da uyuyordu. Şov yapmak istesem başka bir şey yapardım." diyerek kendisini savundu ve Nisa'nın kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Barış "Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döv, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." dedi.