Adile Naşit ile Münir Özkul'un en küçük oğlu Tuncay! Yeşilçam'ın minik yıldızı Necati Aslan'ı son haliyle tanıyabilene aşk olsun: "Aynı kişi mi?"
Adile Naşit ile Münir Özkul'un en küçük oğlu Tuncay! Yeşilçam'ın minik yıldızı Necati Aslan'ı son haliyle tanıyabilene aşk olsun. 1978 yapımı Neşeli Günler filminde küçük Tuncay'a hayat veren çocuk oyuncu Necati Aslan, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. Necati Aslan'ı görenler, "Aynı kişi mi?" diyor...
17.04.2022 17:54 - Son Güncelleme: 17.04.2022 17:57
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Adile Naşit ile Münir Özkul'un en küçük oğlu Tuncay! Yeşilçam'ın minik yıldızı Necati Aslan'ı son haliyle tanıyabilene aşk olsun! Ünlü ismi görenler, "Aynı kişi mi?" diyor...
Dillere pelesenk olan repliğiyle Neşeli Günler 7'den 70'e hala herkesin severek izlediği bir Yeşilçam filmi...
Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.
Necati Aslan, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Neşeli Günler Tuncay'ının son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...