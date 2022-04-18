Adını Feriha Koydum'un Lara'sıydı... Çağatay Ulusoy'la rol alan Feyza Civelek'in son haline bakın! Gören tanıyamıyor o artık bambaşka...
Adını Feriha Koydum'un Lara'sıydı... Çağatay Ulusoy'la rol alan Feyza Civelek'in son haline bakın! Gören tanıyamıyor. Feyza artık bambaşka biri... Son hali ile adından söz ettiren Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı. 27 yaşındaki Feza Civelek, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" demişti. İşte Feyza'nın son hali....
18.04.2022 09:16 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:19
Adını Feriha Koydum'un Lara'sıydı... Çağatay Ulusoy'la rol alan Feyza Civelek'in son haline bakın! Gören tanıyamıyor o artık bambaşka biri...
Spor ve sağlıklı beslenmeyle 42 bedenden 34 bedene düştüğünü söyleyen Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek son haliyle gündeme bomba gibi düştü.