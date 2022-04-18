Adını Feriha Koydum’un Lara’sıydı... Çağatay Ulusoy’la rol alan Feyza Civelek’in son haline bakın! gören tanıyamıyor o artık bambaşka...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlülerin diyetisyeni Şeyda Coşkun ile kampa girmişti. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.