Survivor Nisa ve Barış aşkı hakkında flaş sözler 'olmuşta olabilir olmamışta' Yeni sevgilisi Ogeday ve eski aşkı Barış...
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Bu aşk üçgeni arasında şimdilik sular sakinken, Survivor'dan elenen Yunus Emre Özden'in, yaptığı yorum geniş bir yankı buldu.
08.04.2022 10:18 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:18
Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
'OLMUŞTA OLABİLİR OLMAMIŞTA'
Survivor'ın asi çocuğu Yunus Emre Özden ve sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Atakan Işıktutan bir mekan çıkışında görüntülendi. İki arkadaşa Nisa Bölükbaşı-Barış Murat Yağcı-Ogeday Girişiken olayı soruldu.