RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Nisa ve Barış aşkı hakkında flaş sözler 'olmuşta olabilir olmamışta' Yeni sevgilisi Ogeday ve eski aşkı Barış...

Survivor Nisa ve Barış aşkı hakkında flaş sözler 'olmuşta olabilir olmamışta' Yeni sevgilisi Ogeday ve eski aşkı Barış...

Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Bu aşk üçgeni arasında şimdilik sular sakinken, Survivor'dan elenen Yunus Emre Özden'in, yaptığı yorum geniş bir yankı buldu.

08.04.2022 10:18 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:18
Survivor Nisa ve Barış aşkı hakkında flaş sözler ’olmuşta olabilir olmamışta’ Yeni sevgilisi Ogeday ve eski aşkı Barış...

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önceki dönemde de şimdi de yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla gündeme geliyor.

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Survivor Nisa ve Barış aşkı hakkında flaş sözler ’olmuşta olabilir olmamışta’ Yeni sevgilisi Ogeday ve eski aşkı Barış...

Survivor All Star yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Nisa Bölükbaşı, hem aşklarıyla hem de performansıyla gündemin ismi oluyor.

Survivor Nisa ve Barış aşkı hakkında flaş sözler ’olmuşta olabilir olmamışta’ Yeni sevgilisi Ogeday ve eski aşkı Barış...

Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Survivor Nisa ve Barış aşkı hakkında flaş sözler ’olmuşta olabilir olmamışta’ Yeni sevgilisi Ogeday ve eski aşkı Barış...

Yarışmada sıkça adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı'nın şöhreti magazin programlarına taşındı.

Survivor Nisa ve Barış aşkı hakkında flaş sözler ’olmuşta olabilir olmamışta’ Yeni sevgilisi Ogeday ve eski aşkı Barış...

'OLMUŞTA OLABİLİR OLMAMIŞTA'

Survivor'ın asi çocuğu Yunus Emre Özden ve sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Atakan Işıktutan bir mekan çıkışında görüntülendi. İki arkadaşa Nisa Bölükbaşı-Barış Murat Yağcı-Ogeday Girişiken olayı soruldu.

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