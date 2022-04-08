RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Sihirli Annem'in güzeller güzeli Tuğçe'sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı'nın estetik itirafı bomba: "Göğüslerimi..."

Sihirli Annem'in güzeller güzeli Tuğçe'sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı'nın estetik itirafı bomba: "Göğüslerimi..."

Sihirli Annem'in güzeller güzeli Tuğçe'sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı'nın estetik itirafı gündeme bomba gibi düştü. 2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren o dönemin çocuk oyuncusu şimdilerde 2 çocuk annesi. Artık oyunculuk yapmayan Damla Ersubaşı boşanıp barıştığı Mustafa Can Keser'den yeniden ayrıldı. Çocuklarıyla zaman geçiren Damla Ersubaşı katıldığı bir programda estetiklerini anlattı. İşte Damla Ersubaşı'nın son hali...

08.04.2022 09:12 - Son Güncelleme: 08.04.2022 09:12
Sihirli Annem’in güzeller güzeli Tuğçe’sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı’nın estetik itirafı bomba: Göğüslerimi...

"GÖĞÜS, MİDE, DUDAK"

Sihirli Annem'in güzeller güzeli Tuğçe'sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı'nın estetik itirafı tam bir bomba.

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Sihirli Annem’in güzeller güzeli Tuğçe’sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı’nın estetik itirafı bomba: Göğüslerimi...

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı evlendi ve çocukları oldu. İlişkisi pek iyi gitmeyen ünlü oyuncu boşandıktan sonra yeniden barıştığı Mustafa Can Keser ile yine ilişkisini sonlandırdı.

Sihirli Annem’in güzeller güzeli Tuğçe’sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı’nın estetik itirafı bomba: Göğüslerimi...

Oyunculuk yapmayan ve zamanını çocuklarına ayıran Damla Ersubaşı'nın son görüntüsü ve değişimi dikkat çekiyor.

Sihirli Annem’in güzeller güzeli Tuğçe’sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı’nın estetik itirafı bomba: Göğüslerimi...

Sihirli Annem'in Tuğçe'si katıldığı bir programda estetiklerini anlattı. Ersubaşı "Mide ameliyatı oldum. Göğüs büyültme operasyonu yaptırdım bir de dudağımda dolgu var" dedi.

Sihirli Annem’in güzeller güzeli Tuğçe’sini gören tanıyamıyor! Damla Ersubaşı’nın estetik itirafı bomba: Göğüslerimi...

Damla Ersubaşı konuşmasının devamında ise "Geçen yaz yaptırdım dudaklarımı. Ben ilk estetiğimi yeni yaptırdım. Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor" dedi.

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