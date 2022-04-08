Songül Karlı pirüpak salındı fazlalıkları attı! Bu kez dekolteli pozların kadını Songül Karlı değil 48'lik sıfır makyaj
7 yıl boyunca Uğur Arslan ile program yapan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Karlı, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak söz konusu paylaşım bu kez dekolte paylaşım değil, sıfır makyaj. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı.
08.04.2022 10:31 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:31
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.
"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.