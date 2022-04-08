RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Songül Karlı pirüpak salındı fazlalıkları attı! Bu kez dekolteli pozların kadını Songül Karlı değil 48'lik sıfır makyaj

Songül Karlı pirüpak salındı fazlalıkları attı! Bu kez dekolteli pozların kadını Songül Karlı değil 48'lik sıfır makyaj

7 yıl boyunca Uğur Arslan ile program yapan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Karlı, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak söz konusu paylaşım bu kez dekolte paylaşım değil, sıfır makyaj. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı.

08.04.2022 10:31 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:31
Songül Karlı pirüpak salındı fazlalıkları attı! Bu kez dekolteli pozların kadını Songül Karlı değil 48’lik sıfır makyaj

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık gündem olmuştu.

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Songül Karlı pirüpak salındı fazlalıkları attı! Bu kez dekolteli pozların kadını Songül Karlı değil 48’lik sıfır makyaj

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

Songül Karlı pirüpak salındı fazlalıkları attı! Bu kez dekolteli pozların kadını Songül Karlı değil 48’lik sıfır makyaj

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Karlı, son yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Songül Karlı pirüpak salındı fazlalıkları attı! Bu kez dekolteli pozların kadını Songül Karlı değil 48’lik sıfır makyaj

Birçok Instagram hesabı tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Songül Karlı pirüpak salındı fazlalıkları attı! Bu kez dekolteli pozların kadını Songül Karlı değil 48’lik sıfır makyaj

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntü, Instagram'da hızla yayıldı.

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