Survivor Nisa ile Sercan Yıldırım arasında şok gelişme! Kaptanlık seçimlerinde ortalık karıştı!
Survivor 2020'de kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takımları belirlemek için konseye gelen yeni kaptanlar, yarışmacı seçimi yaptıkları seçimlerle şaşırtırken Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak bu esnada işler çıkmaza girdi. Ardahan ve Cemal Can'ın kaptan seçildiği yarışmada oyuncu seçimlerinde ilginç bir durum ortaya çıktı.10 Haziran Çarşamba akşamı Survivor 2020'de Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan gelişme Acun Ilıcalı ve izleyicileri şaşırttı.
11.06.2020 09:55
- Son Güncelleme: 11.06.2020 10:36
Survivor 2020'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Yeni takımlar belirlenirken, geceye damga vuran Nisa ve Sercan arasında yaşananlar oldu. Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
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