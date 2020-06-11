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Survivor Nisa ile Sercan Yıldırım arasında şok gelişme! Kaptanlık seçimlerinde ortalık karıştı!

Survivor 2020'de kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takımları belirlemek için konseye gelen yeni kaptanlar, yarışmacı seçimi yaptıkları seçimlerle şaşırtırken Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak bu esnada işler çıkmaza girdi. Ardahan ve Cemal Can'ın kaptan seçildiği yarışmada oyuncu seçimlerinde ilginç bir durum ortaya çıktı.10 Haziran Çarşamba akşamı Survivor 2020'de Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan gelişme Acun Ilıcalı ve izleyicileri şaşırttı.

11.06.2020 09:55 - Son Güncelleme: 11.06.2020 10:36
Survivor Nisa ile Sercan Yıldırım arasında şok gelişme! Kaptanlık seçimlerinde ortalık karıştı!

Survivor 2020'de Nisa ve Sercan arasında yaşanan gelişme herkesi şoke etti. Nisa 'Hayır' dedikçe Sercan ısrar etti...

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Survivor Nisa ile Sercan Yıldırım arasında şok gelişme! Kaptanlık seçimlerinde ortalık karıştı!

Survivor 2020'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Yeni takımlar belirlenirken, geceye damga vuran Nisa ve Sercan arasında yaşananlar oldu. Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Survivor Nisa ile Sercan Yıldırım arasında şok gelişme! Kaptanlık seçimlerinde ortalık karıştı!

Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

Survivor Nisa ile Sercan Yıldırım arasında şok gelişme! Kaptanlık seçimlerinde ortalık karıştı!

SERCAN AÇILMIŞTI
Nisa Bölükbaşı'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Survivor Nisa ile Sercan Yıldırım arasında şok gelişme! Kaptanlık seçimlerinde ortalık karıştı!

'AĞABEY OLARAK GÖRÜYORUM'
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.

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