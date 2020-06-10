Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan'ın eşi Betül güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yiğit Uçan'ın güzel eşi...

İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol almıştır. 2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı vardır.

İşte başta Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...