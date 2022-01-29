Survivor Nisa Bölükbaşı’ndan flaş Barış Murat Yağcı itirafı! Durdu durdu bombayı patlattı! ‘Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim’
Survivor Nisa Bölükbaşı'ndan flaş Barış Murat Yağcı itirafı! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star'ın bu akşamki bölümüne Nisa Bölükbaşı'nın itirafı damga vurdu. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Survivor Nisa, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında herkesi şoke eden ifadeler kullandı. Evrim Keklik ile tartışmaları üzerine Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı ilişki hakkında konuşan Bölükbaşı, "Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden" dedi. İşte Nisa Bölükbaşı'nın açıklamasının tamamı...
29.01.2022 22:10
- Son Güncelleme: 29.01.2022 22:14
Survivor All Star'da yarışan Nisa Bölükbaşı, ekrana gelen yeni bölümde eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ile tartışmaları üzerine Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı ilişki hakkında konuştu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!
"Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden" diyerek hüngür hüngür ağlayan Nisa, Barış Murat Yağcı'nın telefonlarını karıştırdığını söyledi.
Eski sevgilisinin şifrelerini değiştirip kendisini kontrol etmeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Nisa Bölükbaşı'nın gözyaşları sosyal medyada gündem oldu.