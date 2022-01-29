Alican Yücesoy’un sadece 5 ay evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Kırmızı Oda’nın yıldızıyla...
Alican Yücesoy'un sadece bir yıl evli kaldığı eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Ünlü oyuncu Alican Yücesoy, özel hayatıyla gündeme geldi. 2003 yılında 'Pilli Bebek' adlı diziyle setlere adım atan 39 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yücesoy'un, bir dönem Kırmızı Oda'da rol alan ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncuyla 5 ay evli kaldığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Alican Yücesoy'un kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi...
29.01.2022 22:53
- Son Güncelleme: 29.01.2022 22:55
'Serçe Sarayı', 'Kuzgunlar', 'Adı Zehra' gibi projelerde yer alan Alican Yücesoy, özel hayatıyla gündeme geldi.
Yücesoy'un, bir dönem Kırmızı Oda'da rol alan ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncuyla 5 ay evli kaldığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.