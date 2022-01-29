Suzan Kardeş’in gözünden sakındığı kızı hayran bıraktı! Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın ‘Benim de kızım sayılır’ dediği Begüm’e bakın!
Suzan Kardeş'in güzeller güzeli kızına bakın! Aziz dizisinde Azime karakterini canlandıran Suzan Kardeş, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündem oldu. Oyunculuğu kadar sesiyle de dikkat çeken Kardeş'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Kardeş hakkında araştırıma yapanlar, ünlü oyuncunun kızını görünce ise hayran kaldı. İşte Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın 'Benim de kızım sayılır' dediği güzeller güzeli Begüm...
29.01.2022 20:58
- Son Güncelleme: 29.01.2022 20:58
Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Suzan Kardeş'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Türkan Şoray'ın bir röportajında "Suzan bu hayattaki en sevdiğim insanlardan biri. Onun kızı, benim de kızım sayılır" dediği Begüm, annesine benzerliğiyle de dikkat çekti.