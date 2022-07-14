Survivor Nisa Bölükbaşı turnayı gözünden vurdu! “Kalbimle kazandım” diyen Nisa herkesi peşine taktı! Ne Ogeday Girişken ne şampiyonluk...
Survivor All Star 2022'nin finali geçen haftalarda gerçekleşti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan nefes kesen mücadelede Adem Kılıççı ile Nisa Bölükbaşı finale kalmayı başardı. SMS oylaması sonucunda kazanan Nisa Bölükbaşı oldu. Merve Oflaz'ın ardından yarışmanın ikinci kadın şampiyonu olarak adını Survivor tarihine yazdıran Nisa'nın şampiyonluğu birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Hem tepkilere verdiği yanıtlarla hem şampiyonluğuyla hem de Ogeday Girişken'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren Nisa bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bölükbaşı, bu kez turnayı gözünden vurdu. İşte detaylar...
14.07.2022 00:37 - Son Güncelleme: 14.07.2022 00:37
TV8 ekranlarının yayınlanan Survivor All Star 2022 programında yarı finalistler Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel oldu.
Yarışmacılar, Survivor 2022 şampiyonu olabilmek için yaklaşık 5,5 aydır hem fiziksel hem de psikolojik mücadele verirken Acun Ilıcalı, SMS oylaması sonucu şampiyon olan ismin Nisa olduğunu açıkladı.
Merve Oflaz'ın ardından yarışmanın ikinci kadın şampiyonu olarak adını Survivor tarihine yazdıran Nisa'nın şampiyonluğu birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.
Halkın bir kısmı güçlü isimlerin teker teker elenmesine tepki gösterirken Survivor'un eski yarışmacıları da boş durmadı.