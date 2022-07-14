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Haberler Magazin Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt'un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...

Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt'un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...

Demet Akalın'dan 'sürpriz' paylaşım! Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek model odaklı bir kariyerin peşine düşen Demet Akalın, 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde de oyunculuk yaptı. Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Akalın, 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü. Ardından "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" gibi şarkılara imza atan ve müzik listelerinde zirveye yerleşen Demet Akalın, özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira adında bir kızı olan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tarzıyla dikkat çeken Demet Akalın'ın "3. kızımız yolda" notuyla yayınladığı paylaşımı çok konuşuldu. İşte o paylaşım...

14.07.2022 01:33 - Son Güncelleme: 14.07.2022 01:33
Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt’un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen Demet Akalın, meslek tercihini modellikten yana kullanarak Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı.

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Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt’un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Akalın, 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.

Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt’un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...

Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.

Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt’un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...

Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam eden Akalın, "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" gibi şarkılara imza atan ve müzik listelerinde zirveye yerleşti.

Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt’un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...

Kariyeri boyunca dahil olduğu polemiklerle de sık sık adından söz ettiren Akalın, 2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini uzun bir süre meşgul etti.

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