Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt'un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...
Demet Akalın'dan 'sürpriz' paylaşım! Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek model odaklı bir kariyerin peşine düşen Demet Akalın, 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde de oyunculuk yaptı. Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Akalın, 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü. Ardından "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" gibi şarkılara imza atan ve müzik listelerinde zirveye yerleşen Demet Akalın, özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira adında bir kızı olan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tarzıyla dikkat çeken Demet Akalın'ın "3. kızımız yolda" notuyla yayınladığı paylaşımı çok konuşuldu. İşte o paylaşım...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen Demet Akalın, meslek tercihini modellikten yana kullanarak Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı.
Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.
Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam eden Akalın, "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" gibi şarkılara imza atan ve müzik listelerinde zirveye yerleşti.