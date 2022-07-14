Demet Akalın’dan ‘sürpriz’ paylaşım! Okan Kurt’un biricik aşkı “3. kızımız yolda” deyip yayınladı! Leopar desenli elbisesiyle...

Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam eden Akalın, "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" gibi şarkılara imza atan ve müzik listelerinde zirveye yerleşti.