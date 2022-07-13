Kemal Sunal’ın Emine’siydi! Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Eskisinden daha güzel! Böyle yaşlanma görülmedi...
Yapımcılığını Yahya Kılıç'ın üstlendiği ve senaryosunu Suphi Tekniker kaleme aldığı Tokatçı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçilen ve oyunculuğu kadar güzelliğiyle de hayran bırakan Saatçi'nin şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncu için "Eskisinden daha güzel", "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumlarında bulundu. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...
13.07.2022 22:46 - Son Güncelleme: 13.07.2022 22:46
1958'de Samsun'da doğan Nazan Saatçi, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Tokatçı filmindeki Emine rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.